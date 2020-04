Candeia publica coluna do Clube do Livro Café com Leitura

Os integrantes do Clube do Livro de Bariri se reúnem uma sexta-feira por mês na Biblioteca Municipal – Divulgação

A partir dessa edição, o Jornal Candeia passa a veicular coluna de responsabilidade do Clube do Livro Café com Leitura de Bariri.

A coluna literária traz dica mensal do livro lido, debatido e recomendado pelo grupo, que se reúne uma sexta-feira por mês, na Biblioteca Municipal Professora Maria Bernadete Marcondes de Almeida Tanganelli.

De acordo com a coordenadora Creusa Santos, os encontros têm debates ricos, intensos e que em torno de livros que trazem à tona temas relevantes e sempre atuais.

O grupo é formado por integrantes de vdiferentes idades, profissões e credos.

Primeira Coluna

A primeira coluna do Café com Leitura no Candeia retrata o livro “O Garoto do Riquixa”, de Lao She, debatido durante o encontro do mês de março.

A próxima coluna vai trazer as discussões de abril em torno do livro “A Revolução dos Bichos“, de George Orwell, que narra uma rebelião que acontece dentro de uma fazenda mal organizada por um fazendeiro alcoólatra.