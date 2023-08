BARIRI: Quarta-feira tem exibição do filme “O Dia que Durou 21 Anos”

Nesta quarta-feira (30), será exibido o filme “O Dia que Durou 21 Anos”, documentário que narra a participação dos Estados Unidos na preparação e execução do golpe militar do Brasil em 1964.

A sessão ocorre às 9h30, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava e é gratuita e aberta à população.

A exibição do documentário é promovida pela Prefeitura de Bariri em parceria com o programa Pontos MIS, do governo do Estado.

“O Dia que Durou 21 Anos” foi produzido em 2012 e tem direção de Camilo Tavares. Mostra, através de documentos sigilosos que ficaram secretos durante anos, que os Estados Unidos estava decidido a invadir o Brasil para que o golpe militar de 1964 tivesse sucesso. (Fonte: Assessoria de Comunicação)