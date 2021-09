Bariri: Projeto Guri atenderá em novo endereço

A Prefeitura Municipal de Bariri, por meio do Setor de Cultura, informa aos pais do município que o Projeto Guri continuará a funcionar normalmente. As atividades passarão a ser realizadas nas instalações do Espaço Amigo (antigo Sol Maior), localizado na Avenida Balbino de Queiroz, 485, Jardim Nova Bariri. As famílias que realizaram a matrícula de seus filhos serão avisadas assim que as aulas presenciais retornarem.