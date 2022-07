Bariri: Café com Leitura inaugura Sala de Leitura Lima Barreto

Nesta sexta-feira, 8, o Clube do Livro Café com Leitura inaugura a Sala de Leitura Lima Barreto, localizada nas dependências da Associação Cultural Quilombo de Bariri – Rua Claudionor Barbieri, 1246, Centro. O evento acontece a partir das 19h30, em reunião especial do Clube, sendo aberto à comunidade.

Segundo a fundadora e presidente do “Café com Leitura”, a professora de inglês e jornalista Cléo Santos, a inauguração da sala é uma ação voluntaria, sendo o resultado de uma parceria entre o Clube, a Associação Quilombo e o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri.

A sala possui cerca de 300 livros novos e seminovos e qualquer pessoa poderá retirar um livro para pesquisa ou leitura. Para isso basta preencher uma ficha de identificação simples e ter o compromisso de devolver em 30 dias.

De acordo com a professora Cléo, os livros foram adquiridos através de doações da própria comunidade e da contribuição da Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura de São Paulo, a SP Leituras. “O contato com a SP Leituras foi feito através da Clarina Genaro, presidente do Conselho”, acrescentou.

Os livros são de temas variados como romances, infantis, clássicos, poesia, fotografia, artes visuais e com temas ligados a africanidade e afro-brasileiros.

Lima Barreto

O escritor Lima Barreto foi o escolhido pela presidente do Clube de Leitura, Cléo Santos, para dar o nome a Sala de Leitura. Ela disse que se sentiu particularmente tocada depois que leu um livro do autor (Clara dos Anjos), então resolveu pesquisar sobre a vida do escritor.

Entre as obras do autor estão: O Homem que falava javanês (conto), Clara dos Anjos, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do escrivão Isaias Caminha, Numa e Ninfa, Vida e Morte de MJ Gonzaga se As, entre outros. Algumas destas obras estão disponíveis gratuitamente em sites de leitura na internet.