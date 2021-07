Bariri autoriza apresentações de música ao vivo em bares

A prefeitura de Bariri publicou nesta sexta-feira (16) o decreto nº 5.619, de 2021, que autoriza as apresentações de música ao vivo nos bares, restaurantes e similares.

O município levou em consideração a legislação federal, além de decretos, portarias e resoluções editadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo estadual.

Também são mencionadas no decreto a realidade do município de Bariri e as medidas de contingenciamento já estabelecidas visando a proteção da saúde da coletividade.

Conforme o documento, o responsável pelo estabelecimento deve garantir que o ambiente seja arejado e cumprido as orientações de distanciamento social.

Os protocolos de procedimentos sanitários, de aglomeração, de capacidade do estabelecimento, de horário de funcionamento e demais orientações também devem ser respeitados.

O descumprimento das normas sujeita o dono do estabelecimento às penalidades previstas nos art. 14, 14-A e 14-B, do Decreto nº 5.582, de 20 de abril de 2021, com redação dada pelo Decreto nº 5.612, de 25 de junho de 2021.