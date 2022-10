Bariri: Abla realiza Primavera Cultural dia 15

A Abla – Academia Baririense de Letras e Artes realiza mais uma edição da Primavera Cultural. O evento ocorre dia 15 de outubro, sábado, a partir das 18h, no Espaço Cultural João Baptista de Mello, ao lado da Coeba.

De acordo com Tatiane Bonini Pola, presidente da Abla, o objetivo é divulgar novos talentos locais e “abraçar a chegada da estação das flores com fé e esperança”.

A audição vai contar com a participação das escolas locais, que vão apresentar músicas e poemas. Participe.