Artesã baririense tem projeto selecionado no Revelando SP

O projeto “Folha de Palmeira, Purunga, Cabaça”, da artesã baririense Geni Raimundo Vieira, foi selecionado na chamada pública #RevelandoSPOnline, que integra o programa #JuntosPelaCultura2021.

O programa de fomento e difusão cultural, une estado, prefeituras e segmentos artísticos para desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões de São Paulo.

A iniciativa é do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com gestão e produção da Amigos da Arte e em parceria com a Prefeitura de Bariri.

A ideia é divulgar a cultura tradicional paulista por meio do festival digital de economia criativa com artesanato, culinária e atividades artísticas de todas as regiões do estado de São Paulo. É possível conferir de forma gratuita na Plataforma @CulturaEmCasaSP!

Sexta- feira, 17, a partir das 20h30, a Prefeitura de Bariri vai divulgar projetos culturais locais, através de seus canais.