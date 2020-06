Umuarama Clube reabre de forma parcial

Em vista de decreto publicado pela prefeitura de Bariri para a retomada de atividades não essenciais, o Umuarama decidiu reabrir o clube anteontem, dia 4, de forma parcial.

Também seguindo as determinações do poder público, o horário de funcionamento do Umuarama é por seis horas ininterruptas.

Dessa forma, o clube ficará aberto de terça à sexta-feira, das 15h às 21h, e aos sábados e domingos, das 8h às 14h.

O presidente do Umuarama, Homero Oréfice, ressalta que, por causa da pandemia, tudo é muito novo. Por esse motivo, o clube está fazendo experiências e buscando alternativas, oferecendo atividades que antes não tinha. Posteriormente outras medidas poderão ser tomadas pela diretoria.

Em postagem no Facebook, o clube informa que permite a entrada de menores de 12 anos somente na presença de pais ou responsáveis. A entrada dos adolescentes a partir de 12 anos só será permitida com autorização por escrito dos pais.

Todos os frequentadores deverão preencher termo de responsabilidade, comprometendo-se a respeitar as regras e orientações impostas pelos órgãos governamentais, entidades de saúde e pela direção do clube neste momento.

Também devem declarar não estarem em quarentena obrigatória por terem contraído a Covid-19, ou ainda, por terem contato com pessoas que tiveram a doença.

Não será permitida a entrada de pessoas com temperatura corporal acima de 37,5º. A aferição será feita na catraca de entrada.

Ar livre

Só serão permitidas atividades ao ar livre, sem contato físico e sem aglomeração, com distanciamento mínimo de 2 metros.

O Umuarama exige o uso de máscara em todos os locais e atividades realizadas no clube, disponibilizando álcool gel 70% e orientando os frequentadores para o uso contínuo do produto.

No momento, o clube não irá liberar sauna, quiosques, churrasqueiras, campos de futebol, academia, ginásio e salão social. O objetivo é evitar a aglomeração, principalmente de crianças e adolescentes. Não será liberado, também, o parquinho, diante da impossibilidade de higienização dos brinquedos entre o uso de uma criança e outra.

Serão afixadas placas com a lotação permitida para o uso do bar e outras áreas que deverão ser fielmente obedecidas. Em todos os locais deverá ser respeitada a distância mínima de 2 metros entre as pessoas.

“O Umuarama Clube de Bariri, feliz por estar novamente de portas abertas, entende que o momento é de responsabilidade, com nossos amados familiares, especialmente crianças, adolescentes e idosos, que devem sempre que possível e preferencialmente, ficar em casa e conta com a colaboração de todos os associados para que possamos atravessar mais esse momento delicado e, muito brevemente, estarmos todos juntos novamente”, cita o clube, em nota no Facebook.

Clube oferece aulas de terça a sábado

Desde anteontem, dia 4, o Umuarama Clube de Bariri passou a oferecer aulas aos associados com orientação de professores. Confira

Aulas de funcional

Professor João Pultrini

Terça-feira à sexta-feira – 15h às 21h

Sábado – 8h às 12h

Aulas de jump

Professora Joyce

Terça-feira – 18h10 às 20h (dois horários)

Quarta-feira – 18h10 às 19h

Quinta-feira – 18h10 às 20h (dois horários)

Aulas de pilates

Professora Larissa

Terça-feira – 19h às 20h

Quarta-feira – 18h20 às 20h30 (dois horários)

Quinta-feira – 19h às 20h