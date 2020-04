Trote Cidadão de Univesp entrega 10.200 fraldas ao Lar Vicentino

A entrega dos 85 fardos da marca Unifral, divididos em 340 pacotes de tamanho G, com 30 unidades cada, foi realizada na sede da entidade, sem a presença dos idosos – Divulgação

Nos dias 8 e 9 de abril, grupo organizador do Trote Solidário da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Pólo Bariri, fez entrega de 10.200 fraldas geriátricas descartáveis ao Lar Vicentino de Bariri.

O material foi arrecadado durante a Gincana Trocando Fraldas, com o objetivo de diminuir o desabastecimento de fraldas e contribuir para o bem estar dos residentes do abrigo. Segundo os organizadores, a doação superou a expectativa inicial de se arrecadar 9 mil unidades.

A entrega dos 85 fardos da marca Unifral, divididos em 340 pacotes de tamanho G, com 30 unidades cada, foi realizada na sede da entidade, sem a presença dos idosos devido à pandemia de coronavírus.

Segundo o grupo, o termo de doação foi assinado entre os representantes da entidade e os organizadores do trote solidário, após criteriosa escolha do fornecedor.

A empresa vencedora da toma de de preço foi Prodesc Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda, de Itirapina. Os critérios utilizados para a escolha foram: compra direta do fabricante (sem intermediários); oferta com melhor relação custo x qualidade por unidade; frete grátis e pronta entrega (este último imprescindível em tempos de Covid-19 pelo risco de desabastecimento).

Histórico

Desde meados de fevereiro, calouros e veteranos de Engenharia, Pedagogia e

Licenciaturas se mobilizaram para a Gincana Trocando Fraldas, dentro do projeto Trote

Cidadão Paulista, uma iniciativa da Univesp e da Fundação Educar/Dpaschoal.

O objetivo é formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Empenhados na arrecadação com seus familiares e demais cidadãos pelas ruas da cidade, os alunos conseguiram somar renda suficiente para a compra e doação.

Segundo informação da entidade, o montante arrecadado dá poder de autonomia estimado em cinco meses de fraldas geriátricas utilizadas pelo abrigo.

A disputa na Gincana Trocando Fraldas foi acirrada entre os grupos de alunos participantes. O grupo PomPom, primeiro colocado na competição, foi seguido de perto pelo grupo Geriatex. “Ambos se empenharam até o último quesito pelo desempate”, destacam os organizadores. .

Dessa forma, o grupo organizador decidiu premiar os dois grupos (PomPom e Geriatex) e outros três alunos que se destacaram pelo empenho pessoal na Gincana. Todos receberam honra ao mérito.

Essa é a primeira edição do Trote Cidadão Paulista na cidade e outras ações como estas estão sendo projetadas no próximo vestibular da Univesp. O grupo organizador agradece aos membros do Lar Vicentino pelo apoio dado no processo.

A sala de aulas presenciais da Univesp Polo Bariri está instalada na EM Prof. Eurico Acçolini, no Jardim Panorama.