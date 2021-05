Setor Social inicia serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua

Divulgação

A Administração Municipal, por meio da Diretoria de Ação Social, iniciou na última sexta-feira, (14), o serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua. A ação tem como objetivo oferecer abrigo àqueles que precisam durante o período de inverno.

O acolhimento precisou ser antecipado devido ao frio que se fez presente no município nos últimos dias, principalmente no período noturno.

Segundo a Diretoria de Ação Social, são 10 vagas disponíveis para pessoas em situação de rua ou em trânsito no município. No local, é oferecida alimentação, higiene e pouso. A entrada no estabelecimento ocorre entre às 17h30 e 19h e a saída é permitida a partir das 7h. Para ser acolhido, é necessário realizar cadastro no CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social.