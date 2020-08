Semana começa com chuva que interrompe 37 dias de estiagem

A chuva registrada desde a madrugada desta segunda-feira, 17, interrompeu 37 dias sem pancadas expressivas que abrangessem toda a região de Bauru. O céu segue carregado e deve chover em todo o período do dia, de acordo com as previsões do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet).

Segundo o IPMet, uma frente fria propaga-se pelo Litoral do Estado de São Paulo, causando chuvas isoladas que continuam se concentrando, principalmente, entre as regiões Oeste, Sul e Leste paulistas.

Na terça-feira o sistema frontal perde intensidade e o sol volta a aparecer no decorrer da tarde, em grande parte do Estado, exceto no sul e leste, que continuam com chuvas isoladas. A temperatura sobe: a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 28. Na quarta-feira, as condições de tempo permanecem as mesmas, mas o calor aumenta: mínima prevista de 19 graus e a máxima em elevação com 33 graus.

Radar de chuva sobre o Interior do Estado, nesta manhã de segunda – Divulgação

Fonte: JCNET