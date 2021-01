Saemba tem mudanças no quadro de funcionários

Reprodução/Facebook

Portaria assinada pelo prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) nomeou Eder Cassiola para o cargo de diretor-superintedente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba). Antes, a função era exercida por Heliton Albranti, que foi exonerado.

Na página eletrônica da autarquia constam os nomes dos funcionários ocupantes dos cargos das diretorias e setores – alguns assumiram o cargo nesta semana e outros já trabalhavam no Saemba.

Entre os diretores, Ricardo Pichelli está acumulando as funções de diretor Administrativo e Financeiro e Contabilidade e RH e Luis Carlos de Paula (Paraná) responde pela Diretoria Técnica e Planejamento. Essa função era desempenhada por Marcos Sérgio Barbieri Pepe.

Entre os setores atuam na autarquia Paulo R. R. Villela (Almoxarifado), Janaína Costa Pavan (Captação e Tratamento de Água), José Clóvis Basso (Compras), Ana Lúcia Barbosa Pacheco (Jurídico), Renato Borin Sola (Lançadoria e Dívida Ativa), Claudenir Rodrigues (Freddy) (Obras, Manutenção de Redes e Equipamentos) e Rogério de Souza Xavier (Material, Transportes, Comunicação e Serviços Gerais).

Além de Albranti e Marcos Pepe, também foram exonerados dos cargos Natal de Jesus Rabesco (diretor Administrativo), Thiago Henrique Moço Fonseca (Obras) e Marcel Savio Marino (Material).

Paraná, Fredy e Rogério Xavier disputaram a eleição de 15 de novembro de 2010 para o cargo de vereador na coligação ligada a Abelardinho.

No Facebook, o prefeito postou foto com a nova equipe da autarquia e com servidores do Saemba na Estação de Tratamento de Água (ETA).