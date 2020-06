Saemba fará manutenção nesta quinta-feira

Faltará água em alguns bairros da cidade – Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) fará reparo na rede pública de abastecimento de água no cruzamento da Rua Modesto José Masson com a Avenida Perimetral Pref. Domingos Antonio Fortunato.

O trabalho está previsto para começar as 7h30 desta quinta-feira (18).

Por causa do serviço, haverá interrupção no abastecimento de água para os bairros Primavera 1 e 2, Jardim Lucyla, Viva Mais, Jardim Europa e Jardim Athenas.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado a partir das 10h30 de quinta-feira (18).