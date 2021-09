Saemba conclui manutenção na bomba do poço do Jardim Santo André

Rede de abastecimento volta a receber água – Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) concluiu a manutenção na bomba do poço do Jardim Santo André.

O equipamento voltou a funcionar, fazendo com que o reservatório comece a receber água novamente. Durante a tarde desta terça-feira (28) a rede deverá estar normalizada.

Segundo a autarquia, é possível que alguns moradores demorem a receber água. O motivo é que a caixa e a rede foram esvaziadas pela falta de bombeamento, devido ao problema ocorrido na segunda-feira (27).

A bomba entrou em curto circuito e foi preciso retirá-la para reparo. O painel queimou, sendo necessário o serviço por empresa especializada.

Ficaram sem água moradores dos jardins Santo André I e II, Jardim Romero I e II e Jardim Garotinho.

Para amenizar o problema, o Saemba utilizou caminhões-pipa na noite de segunda-feira (27) para levar água às pessoas desses bairros.