Rompimento de rede deixa bairros sem água em Bariri

Saemba realiza manutenção perto do Barracão – Divulgação

Devido a um rompimento da rede pública de abastecimento de água ocorrido próximo ao Barracão da prefeitura, o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) está realizando manutenção no local.

Para fazer o serviço houve necessidade de interromper o abastecimento de água, atingindo os bairros Centro, Jardim Esplanada, Jardim Paulista e Jardim Industrial.

Bairros como Nova Bariri, Jardim Santa Lucia e próximos do centro podem sentir diminuição na pressão da água.

A previsão de normalização no abastecimento de água é para as 14h desta segunda-feira (2).