Restrospectiva 2021: Relembre as principais notícias do ano

Janeiro

Em ano de pandemia, orçamento da prefeitura cresce 6,9%

Em 2019 as receitas somaram R$ 102,9 milhões, contra R$ 96,3 milhões em 2018. O bom desempenho da arrecadação foi sustentado pelas transferências do governo federal e também pela arrecadação própria da prefeitura.

Abelardinho toma posse com discurso de ética e transparência

A posse em Bariri do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em 15 de novembro ocorreu na manhã de 1º de janeiro.

Pandemia derruba número de casamentos em Bariri

Em 2020 houve 25,7% menos casamentos em relação a 2019. Em relação às mortes, houve 324 em 2020 contra 286 em 2019 (crescimento de 13,2%).

‘Intuito é manter um hospital com serviços de qualidade’

Gestor geral da Santa Casa de Bariri, Mozart Marciano afirma que definição sobre o atendimento da unidade passará por ampla discussão com envolvidos na questão.

Bariri inicia aplicação de 400 doses de vacina em profissionais da saúde

Bariri iniciou em 21 de janeiro a aplicação de 400 doses de vacina em trabalhadores da saúde, coveiros, agentes funerários e profissionais da saúde do Lar Vicentino de Bariri.

Bariri fecha 2020 com saldo negativo de 137 vagas de emprego

Em ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, o município de Bariri fechou 2020 com saldo negativo de 137 vagas de emprego, segundo o Caged.

MP e prefeitura assinam acordo para prevenção e combate a escorpiões

O Ministério Público (MP) e a prefeitura de Bariri assinaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que o poder público adote medidas para a prevenção e o combate aos escorpiões no município.

Fevereiro

Superintendente diz que Saemba está ‘quebrado’

“Hoje a autarquia enfrenta seu pior momento e corre o risco de encerrar suas atividades, disse Eder Cassiola.

Bariri registra 11 mortes por Covid-19 no ano

Em janeiro e nos 11 primeiros dias de fevereiro foram 11 mortes em decorrência do novo coronavírus. Em sete meses e meio de 2020 foram 28 óbitos.

Governo espera que municípios respeitem determinações do Plano SP

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, diz que o governo está atento aos aspectos econômicos, mas que é preciso preservar vidas em primeiro lugar.

Gestor aponta delicada situação financeira da Santa Casa

O gestor geral da Santa Casa de Bariri, Mozart Marciano, diz que a manutenção do hospital e do pronto-socorro da unidade de saúde, na atualidade, é inviável do ponto de vista financeiro.

Em 20 anos Bariri terá 1/3 da população entre 40 e 59 anos

Os dados apontam que em 2040 quase 1/3 da população estará na faixa etária de 40 a 59 anos, segundo a Fundação Seade.

Aumento de casos de Covid-19 preocupa região e governo de SP

A segunda onda da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) está preocupando a região e autoridades do governo estadual.

Covid-19: prefeitura coloca bombeiros para fiscalização

A prefeitura de Bariri delegou a 13 bombeiros municipais e a três fiscais fazendários as competências para exercerem os poderes de polícia na prevenção do novo coronavírus.

Prefeitura adia novamente retorno das aulas presenciais

A prefeitura de Bariri adiou mais uma vez o retorno das aulas presenciais no município. O motivo é o agravamento da pandemia do coronavírus.

Março

Prefeitura reajusta conta da água em 25%

A partir de 1º de abril, as contas de água em Bariri custarão 25% a mais para residências, indústrias, comércio e órgãos públicos.

Após colapso na Saúde, Bariri decreta lockdown para frear coronavírus

A situação de colapso vivida pelo sistema de Saúde em Bariri, especialmente na Santa Casa, levou a prefeitura a decretar lockdown no município.

Santa Casa muda atendimento médico no pronto-socorro e no hospital

As alterações foram motivo de polêmica por supostamente estarem colocando à margem do processo médicos que já atuavam no local.

Prefeitura avalia como positivo lockdown

Durante quatro dias Bariri parou. O motivo foi a adoção de lockdown na tentativa de frear a disseminação do novo coronavírus.

Novo decreto estabelece fechamento de supermercados aos domingos

Decreto municipal suspende atividades comerciais e de prestação de serviços no município aos domingos e feriados, como, por exemplo, supermercados.

Casa da Agricultura deverá ter uso compartilhado entre prefeitura e Estado

Diretorias de Obras e Estrutura devem ir para o imóvel; servidores do Estado continuam a atender no local.

Com déficit mensal de R$ 200 mil, Santa Casa busca manter atendimento

A diretoria da Santa Casa de Bariri apresentou um raio-X da situação financeira e administrativa do hospital desde o início da intervenção do município, em setembro de 2018.

Prefeitura destina R$ 1,1 milhão para compra de apostilas

A prefeitura de Bariri reservou R$ 1,196 milhão do orçamento para adquirir sistema de ensino apostilado para a rede municipal.

Abril

TJ julga cargos ilegais e pode haver exoneração na prefeitura e no Saemba

O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo julgou parcialmente procedente ação de iniciativa do procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo.

MP arquiva procedimento contra aumentos de preço no Saemba

O promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior decidiu pelo arquivamento de procedimento instaurado para apurar aumentos em tarifas de serviços praticados pelo Saemba e também na conta de água e esgoto.

Abelardinho e 100 dias de gestão: maiores desafios foram na Saúde

Segundo o prefeito, por causa da segunda onda do novo coronavírus os maiores desafios foram na área da Saúde.

Verba de R$ 1,2 milhão para Bariri será revertida para a Santa Casa

A Secretaria Estadual da Saúde irá transferir a Bariri R$ 1,197 milhão para auxílio ao enfrentamento da epidemia por Covid-19. Os recursos serão integralmente repassados à Santa Casa de Bariri.

Prefeitura libera atividades presenciais para reforço escolar em maio

A prefeitura de Bariri publicou decreto para liberar de forma presencial, a partir de 3 de maio, atividades escolares nas redes pública e privada para reforço e atendimento de alunos com dificuldade de aprendizagem.

Maio

MP vai apurar transparência e contratações feitas pela Santa Casa

O Ministério Público instaurou inquérito civil a fim de apurar a regularidade das contratações e a transparência na prestação de contas da Santa Casa de Bariri. Posteriormente, o inquérito foi arquivado pelo cumprimento da maior parte das exigências.

Crianças estão mais vulneráveis à violência e abuso sexual

Matéria trata dos impactos da pandemia da Covid-19 no aumento da vulnerabilidade de crianças e adolescentes em casos de violência e abuso sexual. A reportagem traz dados locais e também como identificar abusos.

MP investiga possíveis crimes na Santa Casa de Bariri

O Ministério Público (MP) deflagrou operação visando apurar eventuais crimes contra administração pública durante o período de intervenção na Santa Casa de Bariri.

Número de mortes em Bariri cresce 73% no quadrimestre

Do total de óbitos em 2021, 35% são relacionados à Covid-19; em três meses as mortes superaram os nascimentos.

Projeto permite que a prefeitura se aproprie de imóveis abandonados

A prefeitura enviou para o Legislativo projeto de lei que permite que a prefeitura de Bariri se aproprie de imóveis abandonados e sem manutenção.

TAC garante maior transparência em gastos da Santa Casa

Documento foi assinado entre representantes do Ministério Público e das prefeituras de Bariri e de Itaju

Junho

Santa Casa cria conselho de administração e troca gestor técnico

Decreto cria Conselho Superior de Administração da Santa Casa de Bariri, sob presidência do médico Luiz Gonzaga Gerlin.

População idosa em Bariri é maior que média estadual

No ano 2000 pouco mais de 24% da população baririense tinha até 15 anos de idade. No mesmo ano a população idosa, acima dos 60 anos, era de 13,94%. Em 2020 praticamente há um equilíbrio percentual entre as duas faixas etárias.

Prefeitura recebe bens da Receita Federal

Chegaram ao município dois caminhões, um automóvel, dois rádios Talkabout, duas impressoras multifuncionais, seis notebooks, um televisor e um telefone sem fio.

Governo estadual anuncia recuperação de vicinal

Uma das estradas contempladas no programa é a vicinal Alfredo Sormani Júnior, que liga Bariri a Bocaina.

Grupo Moinho Globo investe R$ 15 milhões em Itaju

O grupo paranaense Moinho Globo inaugura uma nova planta industrial da N1 Alimentos para beneficiamento e produção de açúcares especiais em Itaju.

Prefeitura estima arrecadar R$ 1,5 milhão com Refis

A prefeitura de Bariri e o Saemba iniciaram o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de 2021.

Julho

Prefeitura abre concurso para 36 diferentes cargos

A prefeitura de Bariri abriu licitação para contratar empresa a fim de planejar, organizar e realizar concurso público para 36 diferentes cargos. As provas foram realizadas em dezembro.

Bariri registra geada na madrugada de quinta-feira

O forte frio que atingiu Bariri resultou em geada na madrugada de 1º de julho.

Prédio da Santa Casa é avaliado entre R$ 9,4 mi e R$ 11,2 mi

Por meio de portaria, a prefeitura de Bariri solicitou a três corretores de imóveis de Bariri a avaliação do valor de mercado da Santa Casa.

Prefeitura apresenta nova empresa de limpeza pública

A Latina Ambiental Ltda., de Limeira, foi a vencedora da licitação feita para serviço de capina entre, outros.

Bariri registra mais óbitos que nascimentos no primeiro semestre

De acordo com dados do Cartório de Registro Civil, no primeiro semestre de 2021 o número de óbitos registrados (234) em Bariri é maior que os nascimentos (231).

Com chuvas abaixo da média, Saemba diminui produção no manancial

Considerando o registro desde 1995, de janeiro a junho de 2021 as precipitações somaram 452,5 milímetros (mm). Apenas em 2014 choveu menos nos primeiros seis meses do ano. Esse foi um dos motivos de redução da produção de água.

TJ decide que verbas da Santa Casa não podem ser penhoradas

Decisão trouxe alívio para a Santa Casa de Bariri, ao reconhecer a impenhorabilidade das verbas públicas repassadas pela prefeitura de Bariri ao hospital.

TJ aumenta pena de assassino de Mariana Bazza

Com a decisão, Rodrigo Pereira Alves foi condenado a 41 anos, nove meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. A pena da Justiça de Bariri havia sido de 40 anos, 10 meses e 18 dias de prisão.

Julho tem redução de casos e mortes por Covid-19

O mês de julho registrou 7,5% a mais de casos de Covid-19 em relação a junho; desde o início do ano é uma das menores variações percentuais; já as mortes em decorrência da doença passaram de 111 no fim de junho para 120 até o fim do mês.

Chuva e frente fria derrubam temperaturas; Bariri registra 3ª geada no ano

Frente fria e massa de ar polar trouxeram chuva a Bariri no dia 28 e geada no dia 30. Trata-se da terceira geada do ano no município. As outras ocorreram nos dias 1º de julho e 20 de julho.

CEP por rua e avenida muda a partir de segunda-feira

Os Correios informaram que os municípios de Bariri e Itaju contarão com Código de Endereçamento Postal (CEP) por quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa.

Agosto

Bariri tem saldo positivo de 107 postos de trabalho no semestre

Em Bariri, foram criados 1.673 postos de trabalho com carteira assinada de janeiro a junho. Já o número de demissões no período foi de 1.566, com saldo positivo de 107.

Prefeitura declara de utilidade pública área atrás da Igreja Matriz

Uma área de terra na região central de Bariri há anos sem utilidade foi declarada de utilidade pública pela prefeitura.

Apae retorna às aulas presenciais com 60% dos alunos

No dia 16 de agosto a Apae de Bariri retorna às aulas presenciais com 60% dos alunos, conforme orientam legislações estadual e municipal.

Médicos pressionam, mas prefeito mantém Marciano no cargo

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) não aceitou o pedido de demissão feito pelo gestor geral da Santa Casa de Bariri, Mozart Marciano.

Usina de asfalto deve voltar a operar em 30 dias

Prefeitura obteve licenças prévia e de instalação da Cetesb e aguarda a licença de operação.

Cetesb classifica estação de transbordo de Bariri como inadequada

Localizada entre Bariri e Itaju, a área que recebe lixo doméstico foi considerada como inadequada no ano passado, com nota 4,9; em 2019 a nota do município foi 7,4.

Aulas presenciais na rede pública devem retornar dia 13 de setembro

Decreto permite o retorno das aulas presenciais na rede pública (unidades municipais e estaduais) a partir de 13 de setembro.

Incêndio atinge área rural e queima duas colhedoras de cana

Uma área rural no município de Bariri situada no Bairro Santo Antonio foi consumida pelo fogo no dia 25. Duas colhedoras de cana pertencentes à Della Coletta Bioenergia (DCBio) foram destruídas pelas chamas.

MP cobra medidas para garantir abastecimento de água em Bariri

Promotoria de Justiça cobra da prefeitura e do Saemba a situação do desabastecimento de água e as providências que serão tomadas.

Família Preto Soncini diz que filha inspirou projeto Brasil Especial

O casal Fábia Soncini e César Augusto Preto e a filha, Luna Preto Soncini, que possui deficiência motora e mental, visitaram Bariri.

Setembro

Denise Sgavioli é a nova gestora geral da Santa Casa de Bariri

O prefeito Abelardo Simões decidiu que a gestão geral da Santa Casa de Bariri ficará a cargo da enfermeira Denise Sgavioli. Ela assume a função no lugar de Mozart Marciano.

IBGE: Bariri chega a 35.844 habitantes

Bariri passou de 35.558 habitantes em 2020 para 35.844 neste ano, segundo as Estimativas da População divulgadas pelo IBGE.

Motos irregulares são o principal problema do trânsito em Bariri

De acordo com o capitão Alexandre Magno Urbano, além do incômodo com o barulho, os veículos costumam se envolver em acidentes de maior gravidade no município. Urbano diz que Bariri necessita de um pátio para recolhimento dos veículos.

Promotoria cobra regularidade na política de proteção aos animais

O Ministério Público (MP) instaurou inquérito civil com o objetivo de verificar a regularidade da política pública municipal voltada à proteção de animais domésticos.

Prefeitura recebe licença da Cetesb e reinicia tapa-buraco

A prefeitura de Bariri recebeu sinal verde da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e reiniciou a operação na Usina de Asfalto Roque Diman.

Covid-19: quase metade da população de Bariri está imunizada

Desde o início da vacinação contra a Covid-19, 17.285 pessoas residentes em Bariri foram imunizadas (duas doses ou dose única da Janssen). Isso significa que 48,6% da população do município está completamente imunizada.

Rompimentos em adutora agravam falta de água

A forte estiagem que atinge Bariri e os seguidos rompimentos em adutora que liga o Manancial São Luis até a ETA deixaram muitos moradores sem água durante a semana. O problema é constante no município.

Secretaria da Agricultura fiscaliza três empresas em Bariri

Agentes do Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo (SISP) estiveram em Bariri com o objetivo de fiscalizar três empresas que atuam no ramo de manipulação de produtos de origem animal.

Outubro

Em uma década, Bariri perde 8,9% de alunos matriculados

O número de alunos matriculados no ensino regular em Bariri (redes municipal, estadual e privada) teve queda de 8,9% entre 2010 e 2020, conforme o Censo Escolar.

Rossieli diz que definição do ensino integral cabe à Secretaria

Em visita a Bariri, o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, disse que a decisão de alterar o ensino de parcial para integral cabe à pasta. Trata-se da possibilidade de a Escola Estadual Professora Idalina Vianna Ferro aderir ao Programa de Ensino Integral (PEI).

Culturas do café e da laranja têm queda acentuada em Bariri

Levantamento é do IBGE; dados apontam também que algodão e arroz não existem mais no município e que culturas como girassol, mandioca e sorgo hoje estão presentes em Bariri.

Prefeito questiona no TJ lei aprovada pela Câmara de Bariri

Legislação é relacionada a depósito de sobras de materiais de construção civil para doação a pessoas carentes e entidades beneficentes de Bariri.

Evento no Arrudão atrai muitas crianças

Garotada compareceu em peso na associação no Dia das Crianças, onde puderam brincar e saborear guloseimas.

Escola Idalina não terá tempo integral em 2022

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou no dia 8 de outubro a expansão do Programa de Ensino Integral (PEI). A Escola Estadual Idalina Vianna Ferro não terá o ensino integral em 2022.

Prefeitura estima receita de R$ 126,5 milhões para 2022

Valor é 4,38% superior ao que deve ser arrecadado neste ano – R$ 121,1 milhões –, conforme estimativa atualizada.

Representantes do Estado conhecem prédio que irá abrigar Poupatempo

Imóvel localiza-se no cruzamento entre a Avenida 15 de Novembro e a Rua Sete de Setembro, no centro da cidade.

Projeto cobra contrapartida financeira de loteamentos

Projeto de lei do Executivo remetido à Câmara cobra contrapartida financeira de empreendimentos imobiliários, mesmo após terem sido dispensados de construção de poços ou de sistemas de abastecimentos.

Após temporal, prefeitura intensifica poda preventiva de árvores

A prefeitura de Bariri irá intensificar a poda preventiva em árvores situadas às margens de córregos, praças e áreas verdes.

Empresa será contratada para perfurar poço no TG

A prefeitura de Bariri abriu licitação para contratar empresa a fim de reformar o poço tubular artesiano do antigo Tiro de Guerra (TG). Antes houve recuperação de poço na Rua 7 de Setembro.

Novembro

Somente oito partidos estão regularizados em Bariri

Ao todo, 28 legendas montaram órgãos provisórios ou definitivos no município nos últimos anos; a regularização partidária não é complicada.

Acib promove campanha e define horários para dezembro

A Acib informou que em dezembro seria realizada a tradicional campanha de fim de ano: Natal Especial. Além disso, nessa semana houve definição do horário de abertura do comércio de rua em Bariri e em Boraceia em dezembro.

Memorial homenageia vítimas da Covid-19 em Bariri

Bariri ganhou no dia de Finados memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 em Bariri. A iniciativa foi do Rotary Club de Bariri – 16 de Junho.

MP abre inquérito para verificar cumprimento de leis municipais

O Ministério Público (MP) instaurou inquérito civil com o objetivo de verificar o cumprimento de leis municipais em Bariri.

Bariri fecha outubro com 29 casos de Covid e nenhuma morte

Assim como setembro, outubro foi um mês tranquilo em Bariri no que diz respeito à pandemia da Covid-19.

Prédio da Santa Casa vai a leilão e prefeitura tenta suspender venda

Por decisão da Justiça Trabalhista, o prédio da Santa Casa de Bariri está sendo vendido por meio de leilão virtual. O Judiciário suspendeu a venda por causa do baixo valor do imóvel.

Mortalidade infantil em Bariri em 2020 é a menor na década

O município de Bariri obteve no ano passado o menor índice de mortalidade infantil no período de uma década. Em 2020 a taxa de Bariri foi de 5,35.

Prefeitura e empresas revitalizam Praça da Matriz

Trabalho é feito em conjunto pela prefeitura de Bariri e empresas Latina Ambiental e Master Flora Floricultura.

TCE encontra irregularidades na escola Rosa Benatti

Na unidade de ensino equipe do Tribunal de Contas do Estado (TCE) encontrou ninhos de pombos na estrutura da quadra, freezer quebrado, entre outras irregularidades.

Justiça suspende mudança da Santa Casa para Vitale Saúde

A Justiça decidiu suspender todas as alterações realizadas no estatuto social da Santa Casa de Bariri de janeiro de 2015 a agosto de 2018, período em que o hospital passou a ser administrado pela Vitale Saúde.

Santa Casa organiza manifestação contra leilão

Para tentar impedir que o prédio da Santa Casa de Misericórdia de Bariri seja leiloado houve manifestação pacífica em frente à unidade no dia 18 de novembro.

Dezembro

Prefeitura deve contratar empresa para alterar plano de carreira

Com essa medida, administração municipal pretende estudar possíveis mudanças na legislação voltada aos professores e também criar plano para o funcionalismo em geral.

Prefeitura cancela realização do réveillon e do carnaval

A prefeitura de Bariri decidiu que não irá promover eventos no réveillon e também no carnaval.

Eventos natalinos na praça começam na segunda-feira

A partir de 6 de dezembro tem início programação especial de fim de ano, denominada “Vila do Noel: a Magia do Natal”.

Poupatempo de Bariri deve entrar em operação em meados de 2022

Em visita a Bauru, o governador do Estado de São Paulo em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB), autorizou a instalação de unidade do Poupatempo em Bariri.

Bariri tem saldo positivo de 442 vagas de emprego em 2021

Segundo o Caged, no período de janeiro a outubro deste ano foram contratadas 3.122 pessoas no município, com 2.680 demissões.

Instalação de balança na SP-304 pode por fim a árvores

Uma das balanças ficará no km 333, a poucos metros do trevo do Lago Municipal. Nesse local houve plantio de árvores há pouco mais de um ano.

Bariri tem queda de matrículas em todos os níveis de ensino

Em relação a Bariri, houve queda do número de matrículas em todos os níveis de ensino em comparação ao censo de 2020. No ano passado havia 4.932 alunos matriculados na rede pública (estadual e municipal). Agora, o número de alunos em Bariri é de 4.807, diminuição de 2,5%.

Pandemia faz cair consumo de energia elétrica na indústria e no comércio

Em 2020 os setores comercial e industrial de Bariri consumiram menos energia elétrica em comparação a 2019. O ano passado foi marcado pelo início da pandemia do novo coronavírus, com forte impacto nas atividades produtivas.

Papai Noel desce de rapel a torre do relógio da Matriz

Um dos pontos altos da programação “Vila do Noel: A Magia do Natal” ocorreu na noite de 21 de dezembro, com a descida do Papai Noel de rapel do alto da torre do relógio da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.