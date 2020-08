Programa de auxílio ao desemprego tem inscrições abertas em Bariri

Inscrições devem ser feitas no prédio situado na Rua Camilo Resegue, 68 – Arquivo/Candeia

O Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (Pead) – Meu Emprego Cidadão Trabalhador está com inscrições abertas em Bariri no período de 17 a 21 de agosto.

São 20 vagas para o município. As inscrições devem ser feitas na Rua Camilo Resegue, 68, no prédio onde funciona a Diretoria Municipal de Ação Social.

Para participação no programa á preciso ter idade mínima de 17 anos, estar no mínimo há um ano desempregado, ser morador de Bariri por no mínimo dois anos e não estar recebendo outro benefício assistencial.

Deverão ser apresentados carteira de identidade (RG), CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social e cmprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

A seleção leva em consideração os seguintes critérios: 1) aqueles com maiores encargos familiares; 2) mulheres arrimo de família; 3) maior tempo de desemprego; e 4) mais idade.

A permanência de cada bolsista no programa é de seis meses, prorrogáveis por mais três meses.

A jornada semanal do bolsista será de cinco dias, sendo quatro dias reservados para as atividades de apoio e interesse da comunidade local, com duração diária de 6 horas, conforme a legislação, e um dia por semana dedicado exclusivamente para o curso de qualificação profissional, com duração de 5 horas.

O programa oferece ao bolsista bolsa-auxílio de R$ 330,00 e curso de qualificação profissional.