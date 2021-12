Presépio Vivo encanta o público em Bariri

Alcir Zago/Candeia

Formado pelo corpo coreográfico da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo, o Presépio Vivo encantou o público em Bariri em diversos momentos neste Natal.

A atração fez parte do evento “Vila do Noel: A Magia do Natal”, que teve início no dia 6 de dezembro.

Na noite de terça-feira (21), centenas de pessoas utilizaram a escadaria em frente da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores para sentar ou ficaram em pé no largo da Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz) para conferir o emocionante espetáculo, muito aplaudido.

Foi a noite de maior público no local. Além do Presépio Vivo, o Papai Noel desceu de rapel da torre da Igreja Matriz.