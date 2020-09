Prefeitura instala galerias pluviais na região do Lago Municipal

Segundo prefeito, 230 metros de tubulação devem pôr fim aos constantes alagamentos registrados no local; obra dever custar R$ 114,8 mil – Divulgação

Através da Diretoria de Obras, a Prefeitura de Bariri construiu galeria de águas pluviais na Av. José Jorge Resegue, próxima ao Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

Segundo prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), cerca de 230 metros de tubulação devem pôr fim aos constantes alagamentos registrados no local.

Os recursos são advindos de convênio entre o governo estadual e o Executivo municipal, assinado no fim de 2018. O valor é de R$ 150.826,71, dos quais R$ 100.000,00 de responsabilidade do Estado e o restante da prefeitura.

O serviço está sendo realizado pela empresa A. Fernandez Construções, que venceu a licitação pelo valor de R$ 114,8 mil

De acordo com o diretor municipal de Obras, Márcio Nascimento, a tubulação está sendo colocada a partir da Rua Campos Salles em direção à rotatória no cruzamento com a Rua Rui Barbosa. Depois os tubos seguem até o córrego situado após a cachoeira do Lago.

Nascimento explica que uma segunda etapa do projeto contempla a construção de galeria na Avenida José Jorge Resegue, da Rua Campos Salles até nas proximidades do Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava. Nesse caso, será preciso pleitear novos recursos junto aos governos estadual e federal.

Interdição do trânsito

Setor de Trânsito da Prefeitura de Bariri realizou desvio e interdição do tráfego de veículos no local – Divulgação

Para execução das obras da galeria, o Setor de Trânsito da Prefeitura de Bariri realizou desvio e interdição do tráfego de veículos no local.

Cavaletes instalados no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima impedem o trânsito na Rua Rui Barbosa. Outros foram instalados no cruzamento com a Avenida José Jorge Resegue para desvio do tráfego e isolamento das obras realizadas na rotatória.