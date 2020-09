Pároco altera programação do Dia da Padroeira

Nesta terça-feira, 15, padre Ériko celebrada três missas em louvor à padroeira, com carreata e oração do terço – Divulgação

Através das redes sociais, o pároco Ériko Thiago Nogueira divulgou alteração na programação desta terça-feira, 15, Dia da Padroeira de Bariri.

Segundo o pároco, logo pela manhã, às 7h, haverá celebração de missa; depois, às 8h, oração do terço. A partir das 9h, outra missa será celebrada, seguida de carreata pelas ruas centrais da cidade, por volta das 10h. Encerrando a programação às 18h, haverá missa solene em louvor à padroeira.

Todas as celebrações ocorrem na Igreja Matriz, com presença de fiéis e com medidas restritivas.de combate à Covid-19.

Para garantir presença, o paroquiano deve solicitar senha com antecedência na secretaria da paróquia (telefone 3662-8400).

Todos obrigatoriamente devem portar máscaras faciais e nas portas de entrada haverá disponibilização de álcool gel e/ou 70 para higienização das mãos.

A Matriz tem isolamento de banco sim banco não e os presentes somente poderão ficar em cada ponta dos assentos liberados.

Programação do Dia da Padroeira

DIA HORA CELEBRAÇÃO LOCAL

15/9 (terça) 7h Missa Igreja Matriz

8h Oração do Terço Igreja Matriz

9h Missa Igreja Matriz

10h Carreata Ruas da Cidade

18h Missa Solene Igreja Matriz