Padre Ériko torna anual a campanha de plantio de árvores

Sucesso obtido com a campanha de plantio de árvores realizada em 2 de novembro, Dia de Finados, estimulou padre Ériko Thiago Nogueira a tornar a iniciativa um ato anual. Segundo ele, a data 15 de novembro fica instituída oficialmente como dia de plantio de árvores em Bariri e de soltura de alevinos nos rios locais.

Padre Ériko ressalta que o avanço do desmatamento registrado no Brasil mostra que a destruição das florestas continua fora de controle.

Dados do sistema Deter, do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados recentemente mostram que, entre agosto de 2019 e julho de 2020, houve um aumento de 34,5% nos alertas de desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao todo, foram 9205 km² desmatados, o equivalente a 1.100.000 campos de futebol. O mês de julho de 2020 registrou 1654 km² desmatados.

Além da área total com alertas de desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020 ser um recorde, houve um número expressivo de grandes polígonos de alertas de desmatamento, com áreas de 3 mil, 4 mil e até 5 mil hectares derrubadas nos últimos 12 meses.

Na Amazônia, entre junho e julho deste ano, houve um aumento de 59,2% das áreas de alertas de desmatamento, porém o índice de julho é menor quando comparado a julho do ano passado. Ainda assim, os dados totais continuam apontando para um desmatamento recorde na Amazônia. (Dados oficiais do Inpe).

No Dia de Finados, 2, através de campanha liderada por Padre Ériko Tiago Nogueira, da paróquia central, cerca de 50 mudas de árvores foram plantadas em vários locais de Bariri. Segundo ele, a ideia surgiu da iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que considera o ano de 2020 recorde de queimadas e desmatamento e seca.

Parte das árvores foi plantada às margens da Rodovia SP-304, a cerca de 400 metros do trevo da avenida do Lago Municipal. Outro plantio foi realizado no canteiro da Perimetral Domingos Antonio Fortunato, próximo à empresa.

A ação contou com a participação de Gabriel Corbeta, da Lena Flores. Foram plantadas mudas de árvores de diversas espécies, como Manacá, Acerola, Pitanga, Amora, Primavera, Véu de Noiva, Manga etc.