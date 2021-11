Missa de Crisma na Matriz tem apelo em prol dos comerciantes

Durante a Missa de Crisma, Dom Eduardo vai dar benção especial aos representantes do comércio, às vésperas da abertura das lojas no horário noturno – Divulgação

Domingo, 5 de dezembro, às 19h, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, realiza a Missa de Crisma 2021, que será presidida pelo bispo auxiliar da Diocese de São Carlos, Dom Eduardo Malaspina.

Após formação durante o ano, grupo de fiéis recebe o sacramento da Crisma ou Confirmação através da ação do bispo, que impõe as mãos sobre os crismandos, invocando o Espírito Santo, e os unge com óleo.

Segundo padre Ériko Nogueira, durante a missa Dom Eduardo vai dar benção especial aos comerciantes, empresários e comerciários locais. A ideia é abençoar o setor às vésperas da abertura do comércio por ocasião das vendas de Natal.

Para tanto, o pároco solicita que empresários e profissionais ligados ao comércio participem da missa para obter a benção especial.