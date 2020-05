Live Para Jesus será no próximo dia 17

Equipe de música da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Bariri – Divulgação

A equipe de música da Paróquia Nossa Senhora Aparecida realiza Live Para Jesus no domingo, 17, a partir das 20h.

A produção do evento está a cargo da equipe Rafinha Produções, e terá transmissão ao vivo em tempo real através do Youtube e do Facebook do Jornal Candeia.