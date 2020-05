Live ‘Balada Em Casa’ entrega doações a entidades

Segundo Dj Paulinho Pio, foram entregues 50 litros de álcool em gel – Divulgação

Os organizadores da Live ‘Balada Em Casa Black Melon’ entregaram nesta semana as doações arrecadadas durante a realização do evento ao vivo no dia 8 de maio.

Segundo Dj Paulinho Pio, foram entregues 50 litros de álcool em gel, sendo 30 frascos de 500 ml para Lar Amor e Vida (antiga Casa Abrigo), 30 para Apae e 40 frascos para Santa Casa de Bariri.

Além do dj, participaram das entregas representante do Jornal Candeia, Robertinho Coletta, e Mateus Paleari da Safra Distribuidora de Bebidas.

Também houve arrecadação de quantia em dinheiro, sendo uma parte depositada nas contas das entidades e outra entregue diretamente.

A Live Balada em Casa Black Melon terá uma segunda edição realizada, provavelmente no mês de junho. O evento será transmitido novamente ao vivo pelos canais do Facebook e Youtube do Jornal Candeia.