Jubileu de Ouro – Candeia 50 anos Virada de ano tinha concentração no centro da cidade

Arquivo/Candeia

O centro de Bariri costumava receber muitas pessoas nas noites de sexta-feira a domingo, principalmente jovens. A concentração ocorria principalmente em frente do Bar e Restaurante Recreio (Bar do Luizinho), na Avenida Claudionor Barbieri.

Não era diferente na véspera de Natal e na virada de ano. Era tanta gente que a Polícia Militar precisava montar esquema especial, com viaturas presentes no local.

Uma prática comum na época era o quebra-quebra de garrafas de champanhe em via pública. Na manhã do primeiro dia do ano era só caco de vidro espalhado por vários pontos do município.

A prefeitura chegou a colocar caçambas no centro de Bariri para que as garrafas fossem depositadas ali.

A prática era adotada por uma minoria. A maior parte das pessoas ia ao centro para encontrar os amigos, arriscar uma paquera e desejar Feliz Natal e Próspero Ano-Novo.