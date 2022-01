Inscrições para processos seletivos do Censo 2022 são prorrogadas

Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até o dia 21 de janeiro de 2022 o prazo de inscrição em dois concursos com vagas de trabalho no Censo 2022.

A ampliação do prazo, inicialmente previsto para terminar em 29 de dezembro, refere-se às funções de Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador. Todas as vagas são temporárias com contratos entre 3 e 5 meses de duração.

Os processos seletivos para o Censo 2022 permitem a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e para pessoas doadoras de medula óssea, conforme as normas dos editais. Caso o pedido de isenção seja indeferido, o candidato poderá pagar a taxa até o dia 16 de fevereiro.

Na região de Jaú são ao todo 399 vagas distribuídas em 13 municípios (Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Mineiros do Tietê, Pederneiras e Torrinha). Confira mais detalhes sobre as funções abaixo:

Agente Censitário Municipal e Supervisor (ACM e ACS)

– Vagas na Região de Jaú: 43

– Remuneração: R$ 2.100,00 para ACM e R$ 1.700,00 para ACS

– Requisito: Ensino Médio Completo

– Inscrições: prorrogadas até 21 de janeiro de 2022, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos

– Taxa de Inscrição: R$ 60,50

Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI)

– Vagas na Região de Jaú: 2

– Remuneração: R$ 1.700,00

– Requisito: Ensino Médio Completo

– Inscrições: até 10 de janeiro de 2022, pelo site https://www.ibfc.org.br/

– Taxa de Inscrição: R$ 44,00

Recenseador

– Vagas na Região de Jaú: 354

– Remuneração: por produção (simulador)

– Requisito: Ensino Fundamental Completo

– Inscrições: prorrogadas até 21 de janeiro de 2022, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos

– Taxa de Inscrição: R$ 57,50