Grupo Escoteiro Bariry retoma atividades presenciais

Escoteiros na sede do grupo em Bariri: fichas de inscrição devem ser preenchidas no dia 25 de setembro – Divulgação

Depois de um ano com as atividades presenciais suspensas em virtude da Covid-19, o Grupo Escoteiro Bariry retoma o trabalho no dia 2 de outubro.

Para que as crianças possam fazer parte, os pais ou responsáveis devem comparecer à sede do grupo no dia 25 de setembro, das 15h às 17h, para que tirem suas dúvidas e preencham as fichas de inscrição. As vagas são limitadas.

Podem participar crianças de 6 anos e meio até 10 anos (ramo Lobinho), 11 aos 14 anos (ramo Escoteiro), 15 aos 17 anos (ramo Sênior), 18 aos 21 anos (ramo Pioneiro) e acima de 21 anos como voluntário.

O Grupo Escoteiro Bariry, através de sua diretoria, realizou as adaptações necessárias para desenvolver as atividades com as crianças e os jovens de maneira segura e seguindo com os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Foram instalados dispensers para sabão e álcool além de novos pontos para higienização das mãos. Outras medidas, como separar os locais de atividades por ramos, vão garantir maior segurança para todos.

A sede do grupo fica na Rua Tiradentes, 280, no Jardim Beltrame. O telefone para contato é (14) 99111-1061 (WhatsApp).