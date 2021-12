Feira Afro Bariri agita comunidade nos altos da cidade

Dia 27, sábado, a 1ª Feira Afro- Brasileira de Bariri agitou a comunidade nos altos da cidade com programação diversificada e serviços públicos.

O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN), com organização do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e apoio da Prefeitura de Bariri, ocorreu a partir das 9h, na pista de skate da Avenida Padre João Eid e encerrou a programação ligada ao Dia da Consciência Negra.

As atividades tiveram a participação de integrantes da sociedade civil, em especial da comunidade afro, escolas e entidades, além de setores ligados ao poder público.

A programação ligada à cultura afro-brasileira contou com música (batalha de rima, rap e samba); moda (competição de trança); dança (b-boys, b-grils, zumba e capoeira); artesanato (instrumentos, artes plásticas e grafite); culinária (acarajé e tapioca); literatura (livros, prosa e poesias); e esporte (skate, basquete 3X3).

Diretorias

A Diretoria de Saúde disponibilizou serviços como aferição de pressão arterial; teste capilar de glicemia; vacinação para a imunização da Covid-19; orientação sobre medidas preventivas ao aparecimento de escorpião; combate da violência contra a mulher; doenças pré-dispostas a população negra e campanha Novembro Azul e distribuição de guias para realização de exame PSA. Uma ambulância permaneceu no locam durante o evento.

A equipe da Diretoria de Desenvolvimento Econômico confeccionou currículos, fez cadastro e divulgação de vagas do Emprega Bariri; divulgou serviços do Banco do Povo, e em parceria com o Sebrae deu instruções para abertura de MEI.

