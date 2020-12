Esporte Clube Livramento realiza jogo de confraternização

Jogo termina em 3×2 para o time dos solteiros – Divulgação

Na manhã de domingo, 13, o Esporte Clube Livramento realizou confraternização no Estádio do Filengão com partida de futebol entre casados e solteiros, churrasco e apresentação ao vivo de um grupo de pagode.

Segundo o presidente do clube Denilson Aparecido dos Santos, ‘’ A confraternização foi muito boa e o jogo muito disputado, o time dos solteiros venceu por 3 a 2.”