Em junho tem feijoada em prol da paróquia central

Ilustrativa

Dia 12 de junho, sábado, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, realiza feijoada beneficente em prol dos serviços prestados pela comunidade.

De acordo com Padre Ériko Thiago Nogueira, a marmitex de 1.000 ml está sendo vendida por R$ 30 e será entregue congelada. A retirada ocorre das 16 às 20h, na Casa de Cursos (ao lado do Centro de Evangelização e Catequese).

Ainda segundo os organizadores, a feijoada está sendo feita com os seguintes ingredientes: feijão preto; pernil, pé, orelha, papada e couro de porco; linguiça calabresa; bacon; e carne seca.

Mais informações e encomendas antecipadas devem ser realizadas através dos telefones (14) 3662-1479 e 3662-8400, em horário comercial.