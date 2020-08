Cruzamento na área central recebe pintura de trânsito

Divulgação

Às cinco da manhã desta quarta-feira, 12, equipe do Setor de Trânsito da Prefeitura de Bariri realiza serviço de manutenção de faixas de pedestres no cruzamento da Avenida XV de Novembro com a Rua Antonio de Queiroz.

De acordo com Raul Bollini, responsável pelo setor, o horário de serviço evita coincidir com maior movimentação e fluxo de veículos nesse local.