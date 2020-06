Coronavírus: Bariri deverá restringir funcionamento de estabelecimentos

Medida foi anunciada pelo governo estadual e começa a vigorar no dia 15 de junho – Arquivo/Candeia

A região de Bauru (da qual Bariri faz parte) deverá endurecer as medidas restritivas a partir da próxima segunda-feira, 15. A informação acaba de ser divulgada em coletiva do governo do Estado, realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A região estava na fase amarela desde 1º de junho e agora passa para a fase laranja, que é mais restritiva, a partir de segunda-feira,15.

Essa etapa autoriza a abertura, com restrições, do comércio e shoppings por quatro horas e não mais por seis, como atualmente. Também estão liberados escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Demais serviços não essenciais continuam fechados.

Nesta fase ainda volta a proibição de atendimento ao público nos bares e restaurantes. Só delivery será permitido.

(Mais informações na edição impressa de sábado, dia 13)