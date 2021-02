Conselho do Idoso tem troca de membros

Reunião do conselho ocorreu na quarta-feira (10) na Diretoria Municipal de Ação Social – Divulgação

O Conselho Municipal do Idoso realizou na quarta-feira (10) a segunda reunião ordinária de 2021. O encontro ocorreu na Diretoria Municipal de Ação Social. Ele é presidido por João Domingos Cardoso Leonel, Jota Cardoso.

Na ocasião, foi apresentada a nova composição do conselho, após portaria publicada pela prefeitura de Bariri no dia 26 de janeiro. Do poder Executivo são seis novos membros: Fabricia de Oliveira, Eliane Margarete Forti Firmani, Janeína Domingues Ferreira de Oliveira, Suzane Gabia Dinis Albranti, Juliana Francisca Rodrigues e Joseane Ferrari Rossi Ventura.

Também na reunião houve deliberação sobre documentos e prestação de contas.

A diretora municipal da Ação Social, Suzane Albranti, observou a importância no suporte dado ao conselho do idoso pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bariri, Anaí Lagatta Padovani Martins Simões, esteve no encontro e destacou a parceria entre o fundo e o conselho do idoso.