Com iluminação e sem missa, cemitério recebe população em Finados

Durante a semana, a Necrópole Municipal ficou movimentada pela presença de várias pessoas que foram ao local lavar e/ou reparar túmulos lá existentes – Rosana Coletta/Candeia

Como todo ano ocorre, a Diretoria de Obras da Prefeitura de Bariri preparou o Cemitério Municipal para as visitas do Dia de Finados, que este ano ocorre na próxima segunda-feira, 2.

Entre os serviços divulgados pelo diretor de Obras, Márcio Nascimento, está a restauração de iluminação pública na avenida central do cemitério. Durante a semana, a empresa Procon, encarregada da obra, realizou a troca de fiação, corrigiu os braços de luz e instalou novas lâmpadas.

Ainda de acordo com o engenheiro, a medida vai permitir estender a abertura do cemitério no Dia de Finados até às 8 horas da noite. Os portões serão abertos às 7h da manhã. No futuro, a iluminação restaurada vai facilitar os sepultamentos noturnos.

Através das redes sociais, o pároco Ériko Thiago Nogueira anunciou que devido à pandemia de Covid-19, não haverá missa no cemitério no Dia de Finados. Nesse dia, as celebrações ocorrerão diretamente na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, em dois horários: às 7h e às 19h. As pessoas somente podem participar mediante a retirada de senha.

Serviços no local

Durante a semana, a Necrópole Municipal ficou movimentada pela presença de várias pessoas que foram ao local lavar e/ou reparar túmulos lá existentes. A administração providenciou mais água e consertou torneiras para facilitar o trabalho.

Funcionários da empresa Souza Nossa, que atua mediante contrato do município, efetuaram serviços de melhorias como limpeza geral na área interna e externa e pintura do velório, cemitério e de guias

Como ocorre tradicionalmente, neste dia ambulantes devem se instalar para venda de flores, velas e alimentos. Nascimento, no entanto, alerta que haverá algumas restrições. O número de baias será menor, uma vez que haverá espaço de três metros entre uma e outra. Não será permitida a colocação de mesas, bancos e cadeiras.

Servidores do Setor de Saúde vão se revezar durante o dia todo para orientar os visitantes para o uso obrigatório de máscaras e a disponibilização de álcool gel.

Iluminação restaurada: a medida vai permitir estender a abertura do cemitério no Dia de Finados das 7h às 20h – Rosana Coletta/Candeia

Funcionários da empresa Souza Nossa efetuaram serviços de melhorias como limpeza e pintura geral – Rosana Coletta/Candeia

Segurança evita furtos

Desde o mês de julho, a Necrópole Municipal conta com o serviço de empresa de segurança particular, a Tomazsseg, contratada pela Prefeitura de Bariri.

Regis Paulino, 44 anos, e Marcelo Tomaz dos Santos, 30 anos, se revezam na vigilância do local, durante o dia e à noite.

Afirmam que foram contratados após a população reclamar dos casos de furtos e roubos de túmulos, que eram registrados diariamente e ganharam repercussão nas redes sociais e na imprensa local e regional.

Eles contam que trabalham em parceria com o Departamento de Prevenção e Perda do cemitério. São responsáveis pelas ações de prevenção a furtos e roubos de túmulos e de toda a área interna do cemitério.

Comentam ainda que evitam a presença de andarilhos e moradores sem teto. Um único morador tem permissão para permanecer no local, mas, segundo eles, tem dormido em área externa. “Não permitimos mais banhos, lavagem e secagem de roupas e nem fogo para cozinhar alimentos”, comentam.

Nesta época de Finados os seguranças contam que intensificaram as ações de vigilância, uma vez que muita gente entra e sai do cemitério. Se orgulham do fato de que, desde o início da segurança, não foi registrado nenhum caso de roubo ou furto no local.

Regis e Marcelo se revezam na tarefa de prestar segurança no cemitério, de dia e de noite, na área interna e nos túmulos – Rosana Coletta/Candeia