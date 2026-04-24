Cidade: Prefeitura vai contratar clínica para exames e cirurgias em cães e gatos

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A Prefeitura de Bariri publicou edital de pregão eletrônico visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços veterinários voltados a cães e gatos no município. O processo contempla a realização de exames clínicos, procedimentos cirúrgicos e demais atendimentos necessários à saúde animal.

De acordo com o edital, a proposta prevê a contratação de clínica veterinária habilitada para executar os serviços com estrutura adequada, equipamentos e profissionais qualificados, garantindo segurança e qualidade no atendimento aos animais. A iniciativa faz parte das ações do município voltadas ao controle populacional e ao bem-estar animal. O valor estimado é de R$ 631,5 mil para um período de 12 meses.

O documento estabelece que os serviços deverão ser realizados conforme demanda da administração municipal, atendendo critérios técnicos e sanitários. Entre os procedimentos previstos estão consultas, exames laboratoriais e cirurgias, que poderão incluir desde intervenções de rotina até casos de maior complexidade, conforme avaliação veterinária.

A contratação será realizada por meio de pregão eletrônico, modalidade que permite a participação de empresas interessadas de forma online, garantindo maior competitividade e transparência ao processo. As propostas serão analisadas com base em critérios definidos no edital, incluindo capacidade técnica e valores apresentados.

A medida reforça a política pública de proteção animal no município, complementando outras iniciativas já adotadas, como programas de castração e atendimento veterinário. Em contratos anteriores, a Prefeitura já havia investido na prestação de serviços voltados ao controle populacional de cães e gatos, com foco em saúde pública e prevenção de zoonoses.