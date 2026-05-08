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Cidade

Cidade: Prefeitura pretende contratar assessoria técnica em turismo

8 maio, 2026

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Vista aérea de Bariri: captação de recursos junto ao governo estadual está entre os pontos do edital (Arquivo/Divulgação)

A Prefeitura de Bariri abriu procedimento para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em turismo. O objetivo é fortalecer o planejamento e a gestão do setor no município, que possui o título de Município de Interesse Turístico (MIT). O valor estimado é de R$ 43,8 mil por período de 12 meses.
De acordo com o edital, a empresa contratada deverá prestar apoio estratégico à administração municipal, incluindo ações como planejamento turístico, inventariação da oferta turística e realização de pesquisas de demanda. Também estão previstas atividades de suporte ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), acompanhamento de sistemas estaduais e elaboração de relatórios técnicos.
Outro ponto destacado é o apoio à captação de recursos junto ao Governo do Estado, visando viabilizar projetos estruturantes para o desenvolvimento do turismo local. A iniciativa busca qualificar as políticas públicas do setor e ampliar o potencial turístico do município.

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