Cidade: Prefeitura contrata empresa de forma emergencial para limpeza

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

A Prefeitura de Bariri firmou contrato com a empresa Imunicontrol Dedetizadora e Imunizadora Ltda., de Pirassununga, para a execução de serviços de limpeza urbana no município. A contratação foi realizada por meio de Dispensa de Licitação.

O objeto do contrato prevê a disponibilização de 11 profissionais, sendo cinco auxiliares de serviços gerais, cinco operadores de roçadeiras costais manuais e um fiscal/encarregado de turma, que atuarão na execução de serviços de varrição e capinação manual em vias e logradouros públicos da cidade.

O acordo foi assinado no dia 24 de abril e terá vigência de 60 dias (de forma emergencial), com valor total de R$ 61.900,00.

De acordo com o Documento de Formalização de Demanda (DFD), a contratação tem como finalidade atender às necessidades operacionais do município na manutenção da limpeza urbana, contribuindo para a conservação dos espaços públicos e melhoria das condições de uso pela população.

Enquanto isso, a administração municipal prepara pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação de logradouros públicos municipais.

São contemplados serviços de varrição manual de vias e calçadas lineares, varrição manual de praças e logradouros de área, capinação e roçagem manual, capinação e roçagem mecanizada, raspagem de guias e sarjetas, pintura de guias e sarjetas e poda de árvores de pequeno porte.

O valor estimado pelo Executivo é de R$ 3,6 milhões. O pregão está marcado para o dia 8 de maio.