Cidade: Poupatempo de Bariri já emite Carteira de Identidade Nacional

O Poupatempo de Bariri já deu início à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O novo documento de identificação agora tem padrão nacional e número único para todas as unidades da federação: o CPF.

Tanto no Poupatempo de Bariri, quanto em todo o Brasil, a emissão da primeira via da CIN é feita gratuitamente.

A emissão será feita em formato digital e físico. O formato digital permite que sejam incluídos dados da CNH, da carteira de trabalho, do PIS/Pasep, do NIS, do DNI, do cartão do SUS e do título de eleitor.

Para solicitar o novo documento, basta agendar um dia e horário no Poupatempo de Bariri e comparecer munido de Certidão de Nascimento ou Casamento, além dos documentos que deseja incluir na CIN. Para agilizar o atendimento, recomenda-se levar os documentos originais (físicos ou digitais) e uma cópia simples.

O objetivo da nova identidade é que, ao utilizar o CPF como número único, a carteira estruture os cadastros administrativos, amplie as verificações de Segurança Pública e mitigue os problemas de fraudes no Brasil. Por enquanto, a emissão da Carteira de Identidade Nacional ainda não é obrigatória, já que as antigas carteiras de identidade serão válidas até fevereiro de 2032.

O agendamento de um horário no Poupatempo de Bariri para emitir a CIN pode ser feito por meio do site: https://www.poupatempo.sp.gov.br/carta/D97C3844-A2D9-4C9E-B364-CB4FEB26A1FB.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)