Cidade: Paróquia do Santuário tem programação especial de São Cristóvão

Dia 28 de julho, domingo, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, promove programação especial em louvor a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e motociclistas.

As atividades têm início às 9h30, com missa campal defronte o Santuário. Em seguida, haverá carreata pelas ruas da cidade e, ao término, Padre Leandro Pimentel dará benção aos veículos, em frente à igreja.

Das 10h30 às 12h30, a comunidade realiza entrega das porções da Feijoada de São Cristóvão (feijoada + arroz) e devem ser retiradas no salão paroquial.

As porções estão sendo vendidas com antecedência, no valor de R$ 35, diretamente na secretaria paroquial ou com agentes pastorais. Maiores informações através do telefone (14) 3662-2184.