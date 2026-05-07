Cidade: Paróquia central celebra tríduo e missa à Nossa Senhora de Fátima

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De 10 a 13 de maio, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, na área central, celebra tríduo e solenidade em honra à Nossa Senhora de Fátima.

A celebração tem início neste domingo (10), com o primeiro dia do tríduo, às 19h, na Igreja Matriz. Segunda (11) e terça-feira (12) segue a programação do tríduo, sempre às 19h, na Igreja Matriz.

Quarta-feira (13), Dia de Nossa Senhora de Fátima, às 19h, também na Matriz, será celebrada missa solene em louvor à Virgem Maria, cuja devoção é mundial e que traz a mensagem de um pedido de paz para o mundo.

Nossa Senhora de Fátima apareceu a três pastorinhos — Lúcia, Francisco e Jacinta — na Cova da Iria, Portugal, em 13 de maio de 1917. Ela pediu oração do terço, conversão e penitência pela paz mundial e o fim da Primeira Guerra Mundial, aparecendo mensalmente até outubro, culminando no Milagre do Sol.

A Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições em 1930. O local tornou-se um dos maiores centros de peregrinação mariana do mundo. Acredita-se que as aparições indicam o amor de Deus pela humanidade e a necessidade de conversão.