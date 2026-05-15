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Cidade: Oficineiros culturais devem ser contratados em Bariri

15 maio, 2026

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Centro Cultural Leôncio e Leonel deverá abrigar as seis diferentes oficinas (Alcir Zago/Candeia)

A Prefeitura de Bariri publicou licitação para contratação de empresa especializada na disponibilização de oficineiros culturais que atuarão no Centro Cultural Leôncio e Leonel, antigo Tiro de Guerra de Bariri.
O processo prevê registro de preços com validade de 12 meses. O valor total estimado é de R$ 709,9 mil por período de 12 meses. A previsão é de contratação de oficinas de balé, teatro, artesanato, desenho, regência coral e vários tipos de dança
Segundo o edital, a proposta tem como objetivo ampliar e fortalecer as atividades culturais oferecidas à população, por meio de oficinas e ações desenvolvidas junto ao Setor de Cultura do município.
A sessão pública do pregão está marcada para o dia 20 de maio, às 9h, em formato eletrônico. As empresas interessadas deverão atender às exigências previstas no edital e apresentar profissionais capacitados para atuação nas oficinas culturais.
A contratação busca garantir continuidade e ampliação de atividades culturais promovidas pela Prefeitura, envolvendo diferentes expressões artísticas e ações de formação cultural.
O Centro Cultural Leôncio e Leonel é um dos principais espaços utilizados pelo município para realização de cursos, oficinas, apresentações e projetos voltados à cultura e à formação artística da população baririense.
A denominação do local foi objeto de projeto de lei encaminhado pela Prefeitura de Bariri e aprovado pela Câmara Municipal.

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