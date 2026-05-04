Cidade: Irmã Maria Bernadete falece aos 89 anos

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Irmã Maria Bernadete da Cruz, 89 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (04), no Carmelo Nossa Senhora da Esperança, em São João da Boa Vista, onde vivia enclausurada há várias décadas.

Ela nasceu em Bariri, em agosto de 1936 e foi registrada como Carolina Bollini. O nome religioso – Maria Bernadete – ela adotou após os votos na congregação carmelita Carmelo Nossa Senhora da Esperança.

Segundo informações iniciais, ela estava com a saúde debilitada nos últimos meses e faleceu de complicações da própria idade.

Irmã Maria Bernadete era filha do casal Luís Bollini e Regina Garcia Bollini, e tinha cinco irmãos – Luís Mauricio, Esmeralda, Damian, Paschoal e Raul – todos falecidos. Deixa vários sobrinhos.

Sua opção pela vida enclausurada no Carmelo exigiu vocação contemplativa radical, focada na oração incessante, silêncio e união com Deus, vivendo isolada do mundo no mosteiro.

A última vez que irmã Maria Bernadete obteve permissão para deixar o convento foi em 1975, por ocasião da doença terminal de sua mãe, quando esteve em Bariri para passar os últimos dias junto a ela.

Ela está sendo velada na capela do Carmelo. As 15h será celebrada missa de corpo presente. Seu sepultamento será às 16h30.