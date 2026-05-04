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Cidade: Irmã Maria Bernadete falece aos 89 anos

4 maio, 2026

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A religiosa baririense faleceu no Carmelo Nossa Senhora da Esperança, em São João da Boa Vista, onde vivia enclausurada há várias décadas (Divulgação)

Irmã Maria Bernadete da Cruz, 89 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (04), no Carmelo Nossa Senhora da Esperança, em São João da Boa Vista, onde vivia enclausurada há várias décadas.
Ela nasceu em Bariri, em agosto de 1936 e foi registrada como Carolina Bollini. O nome religioso – Maria Bernadete – ela adotou após os votos na congregação carmelita Carmelo Nossa Senhora da Esperança.
Segundo informações iniciais, ela estava com a saúde debilitada nos últimos meses e faleceu de complicações da própria idade.
Irmã Maria Bernadete era filha do casal Luís Bollini e Regina Garcia Bollini, e tinha cinco irmãos – Luís Mauricio, Esmeralda, Damian, Paschoal e Raul – todos falecidos. Deixa vários sobrinhos.
Sua opção pela vida enclausurada no Carmelo exigiu vocação contemplativa radical, focada na oração incessante, silêncio e união com Deus, vivendo isolada do mundo no mosteiro.
A última vez que irmã Maria Bernadete obteve permissão para deixar o convento foi em 1975, por ocasião da doença terminal de sua mãe, quando esteve em Bariri para passar os últimos dias junto a ela.
Ela está sendo velada na capela do Carmelo. As 15h será celebrada missa de corpo presente. Seu sepultamento será às 16h30.

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