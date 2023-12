CIDADE: Em 2024, haverá apenas três feriados prolongados

O ano de 2023 foi cheio de feriados prolongados. O mesmo, no entanto, não vai se repetir em 2024, quando apenas três feriados nacionais têm potencial de serem emendados, segundo o calendário.

O Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) cairá numa segunda-feira, enquanto Paixão de Cristo (29 de março) e Proclamação da República (15 de novembro) serão em duas sextas-feiras, conferindo a possibilidade de emenda com o final de semana.

Há que se levar em conta o Carnaval, que esse ano cai dia 13 de fevereiro (terça-feira), e que em alguns lugares, por tradição, é decretado ponto facultativo na segunda-feira (12 de fevereiro), o que permite emenda com o final de semana.

Nas demais datas, os feriados caem na terça-feira (9 de julho – Constitucionalista); quarta-feira (1º de maio -Trabalho, 20 de novembro – Consciência Negra, e 25 de dezembro- Natal); quinta-feira (30 de maio-Corpus Christi); sábado (7 de setembro -Independência; 12 de outubro – Padroeira Brasil, e 02 de novembro – Finados); e domingo (21 de abril – Tiradentes, 16 de junho – Município, e 15 de setembro – Padroeira Bariri), praticamente sem nenhuma possibilidade de emenda.

Ou seja, mesmo somando os feriados paulistas e municipais aos nacionais e pontos facultativos, o calendário de 2024 para o baririense, por exemplo, tem potencial para somente três emendas.