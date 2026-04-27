Cidade: EducArte inicia nova fase com atividades no Arrudão e Clube Recreativo

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A Associação EducArte anunciou o retorno de suas atividades culturais e artísticas, marcando o início de um novo ciclo para crianças e adolescentes da comunidade. Nesta nova fase, o projeto passa a ocupar dois novos espaços estratégicos: o Arrudão e o Clube Recreativo, onde serão ministradas aulas de circo, balé e teatro. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a democratização do acesso à cultura e o incentivo à expressão criativa desde os primeiros anos de vida.

Para garantir a participação, os pais ou responsáveis devem realizar uma pré-inscrição online, através do site oficial da EducArte, entre os dias 24 e 30 de abril. No entanto, o preenchimento do formulário na internet não garante a vaga: é indispensável comparecer à etapa de confirmação de matrícula presencial, que ocorrerá no dia 2 de maio, no campo do Arrudão.

O atendimento será realizado em dois períodos, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para a efetivação, é obrigatória a apresentação do documento com foto do aluno e do responsável, CPF do aluno e comprovante de endereço.

As aulas têm início previsto para o dia 9 de maio e acontecerão sempre aos sábados. A grade horária foi organizada por faixa etária, com limite de 25 alunos por turma. No Arrudão, das 8h às 9h, acontecem as aulas de Circo para crianças de 6 a 9 anos.

No mesmo horário, o Clube Recreativo recebe a turma de Balé (6 a 8 anos), seguida por outra turma de Balé das 9h às 10h (8 a 12 anos). O encerramento das atividades matinais fica por conta das aulas de Teatro, das 10h às 11h, voltadas para adolescentes de 13 a 16 anos.

Evento

Como marco desta celebração, a EducArte promove no dia 1º de maio o evento gratuito “Do Campo ao Encanto”, no Arrudão, das 17h30 às 20h. A programação festiva é voltada para toda a família e contará com pula-pula, distribuição de pipoca e show de mágica, visando promover a integração comunitária através do lazer.

Para mais informações, a associação disponibiliza o contato via WhatsApp pelo número (14) 99922-1945 e o perfil oficial no Instagram (@associacaoeducarte). O site para inscrição online é educarte.org.br.