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Cidade

Cidade: Baririenses participam de Caminho da Fé de Paraisópolis/Aparecida

24 abr, 2026

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Quatro baririenses – Ana Carolina Ceron, Elaine Tentor Pesuto, Fabíola Augusto e Ivani Benatti Arroteia – integraram o grupo de 20 pessoas que realizou o Caminho da Fé (Fotos Divulgação)

Quatro baririenses – Ana Carolina Ceron, Elaine Tentor Pesuto, Fabíola Augusto e Ivani Benatti Arroteia – integraram o grupo de 20 pessoas que realizou o Caminho da Fé de Paraisópolis/Aparecida.
A peregrinação durou quatro dias de caminhada, de 11 a 15 de abril, pernoitando em pousadas. Além de Bariri, o grupo foi formado por peregrinos de Jaú, Barra Bonita, Bauru e outras cidade.
O trecho possui cerca de 105 km a 132 km e atravessa a Serra da Mantiqueira, sendo sinalizada com setas amarelas, com nível de dificuldade médio a difícil.
Segundo as participantes, o caminho começou em Paraisópolis (MG), passando pelas cidades de Canta Galo, Luminosa, Campos do Jordão, Gomeral – Pedrinhas e Potim, finalizando no Santuário Nacional de Aparecida.
Elas relatam que o Caminho da Fé é feito de oração, reflexão e superação física e mental. “É necessário desacelerar e permitir ouvir o que Deus quer dizer e Nossa Senhora quer mostrar”, descrevem.
Fazem uma analogia entre o Caminho da Fé e a vida. “Ele é como a nossa vida. Tem subidas e descidas, tem curvas e nunca sabemos quando começam e quando terminam, só sabemos que não podemos parar e nem desistir”.
Entre tantos momentos de emoção, elas destacam a chegada à Basílica de Aparecida. “Quando chegamos fizemos uma oração e nos cumprimentamos. É uma emoção muito forte. Não por chegar, mas também pela experiência que tivemos em todo trajeto”.
Para voltar, os peregrinos despõem de veículo cedido pela equipe da organização. “Voltamos cansadas fisicamente, mas renovadas na emoção e na fé”, concluem.

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