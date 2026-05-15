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Cidade

Cidade: Bariri Rodeio Show 2026 terá 3 noites com entrada gratuita

15 maio, 2026

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Dupla Brenno e Matheus é atração no dia 12 de junho, na primeira noite da festa (Divulgação)

A Prefeitura de Bariri pretende realizar o Bariri Rodeio Show 2026 de 12 a 14 de junho com portões abertos ao público nas três noites.
O prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) explica que no ano passado o evento foi custeado quase que integralmente pela iniciativa privada, com o compromisso de que neste ano a administração municipal arcaria com os custos de um dos shows.
Segundo ele, em vez de o governo arcar com uma atração apenas, a ideia foi contratar três shows com valores menores, permitindo que a população prestigie o tradicional evento nas três noites.
No dia 12 de junho sobe ao palco a dupla Brenno e Matheus, com custo de R$ 160 mil pelo show, conforme publicado no Portal da Transparência da Prefeitura de Bariri.
No dia 13 de junho a atração é o grupo Open Farra (R$ 105 mil). No dia 14 o show é com a dupla Danilo e Davi (R$ 180 mil). O feriado do aniversário da cidade foi antecipado do dia 16 para 15 de junho, data que cai numa segunda-feira.
Além disso, haverá o Baile da Rainha no dia 6 de junho com presença da dupla Patrycia & Manuella (R$ 40 mil).

Estrutura

A Prefeitura de Bariri publicou pregão eletrônico a fim de contratar empresa especializada responsável pela organização e realização do Bariri Rodeio Show 2026.
Conforme o edital, a empresa vencedora ficará encarregada de fornecer toda a estrutura necessária para a realização do rodeio, incluindo serviços operacionais, montagem de estruturas, equipamentos e organização geral do evento.
O Executivo adotou esse modelo de parceria para garantir a realização do evento sem ônus financeiro para o município – o custo pelo poder público será com os três shows. O edital menciona a não cobrança pelo ingresso de arquibancada.
Além disso, a empresa permissionária pagará ao erário valor mínimo de R$ 10 mil a título de concessão do direito de exploração comercial da festa.
Entre os serviços previstos estão itens ligados à infraestrutura do evento, suporte técnico, segurança operacional, logística e demais estruturas necessárias para a realização do rodeio em conformidade com as normas vigentes.
O Bariri Rodeio Show é tradicionalmente um dos eventos de maior público no município, reunindo apresentações musicais, montarias, praça de alimentação e atrações voltadas ao entretenimento regional.
O documento também define regras para apresentação das propostas, prazos administrativos, critérios de julgamento e responsabilidades da futura empresa contratada.

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