Cidade: Bariri obtém as piores notas em índice de eficiência do TCE

Há 10 anos o Tribunal de Contas do Estado (TCE) publica o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), criado pelo órgão para medir o desempenho das prefeituras paulistas.

Os dados de Bariri relacionados a 2024 (ano base de 2023) apontam que pela primeira vez desde 2015 o município recebeu a menor nota (C) em todos os sete indicadores temáticos (veja quadro).

Nos últimos três anos Bariri obteve a nota C no geral. No levantamento anterior – ano de 2023; ano base de 2022 – recebeu nota B em relação à execução financeira e orçamentária e do respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e nota C+ na Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, com foco em infraestrutura escolar, e no grau de planejamento de ações relacionadas à segurança dos munícipes diante de eventuais acidentes e desastres naturais.

O indicador é composto por sete dimensões: Planejamento, Educação, Saúde, Gestão Fiscal, Ambiental, Cidade (Defesa Civil) e Tecnologia da Informação.

São cinco as faixas de classificação: altamente efetiva (A); muito efetiva (B+); efetiva (B); em fase de adequação (C+) e baixo nível de adequação (C).

Na região, conforme o TCE, em 2024 tiveram nota C, juntamente com Bariri, Bauru, Boraceia, Itaju e Jaú. A nota C+ foi obtida por Barra Bonita, Bocaina e Pederneiras. Dois Córregos e Itapuí ficaram com a nota B.

Estado

O levantamento do tribunal de contas revela que somente 78 municípios paulistas têm administrações efetivas no Estado, ou seja, 13% do total – exceto a Capital.

Segundo o balanço do indicador, o número mencionado (nota B) é o máximo que as administrações conseguiram atingir nesse período.

Os dados revelaram que 223 municípios receberam as notas C+ (em fase de adequação) e 343 com a pior nota: C (baixo nível de adequação). Nenhuma administração obteve as notas B+ e A (muito efetiva e altamente efetiva, respectivamente).