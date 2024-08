Cidade: Bariri chega a 32.405 habitantes

A população baririense é estimada em 32.405 habitantes, segundo novos dados divulgados na quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estimativa considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.

A projeção representa um número 2,5% maior do que mostrou a última atualização do Censo de 2022. Todas as cidades da região também tiveram aumento populacional, de acordo com o instituto.

Em outubro de 2023, o IBGE informou que a população baririense era de 31.595 pessoas, praticamente a mesma quantidade do Censo de 2010.

O Censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto as projeções englobam outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade, para estimar a população e servir como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.

Além disso, são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios — por meio dos quais a União distribui recursos.