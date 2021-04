Centro de Pastoral recebe o nome de Luís Carlos de Paula (Paraná)

Centro de Pastoral que recebe o nome de Paraná, próximo à Igreja de Santa Luzia, abriga todas as ações pastorais e sociais da comunidade – Arquivo/Candeia

Dia 1º de maio, sábado, durante a missa em ação de graças pelos 19 anos de fundação da Paróquia Santa Luzia, padre Carlos Menezes Jr. vai oficializar homenagem a Luís Carlos de Paula, o Paraná. A celebração terá início às 19h na Igreja de Santa Luzia. O centro de catequese da paróquia, que foi recentemente reformado, passa a ser denominado Centro de Pastoral Luís Carlos de Paula, o Paraná, falecido no final de fevereiro, aos 61 anos, vítima de complicações causadas por Covid-19.

Paraná foi um dos fundadores da comunidade de Santa Luzia, participou das primeiras reuniões e encontros e integrou os primeiros grupos de líderes e pastorais. Ele, literalmente, colocou os primeiros tijolos na construção da igreja que recebeu o nome da santa protetora dos olhos, nos altos da cidade.

Segundo Padre Carlos, “foi grande evangelizador na comunidade, influenciando as pessoas através de seu testemunho, não somente com palavras, mas com atitudes e exemplos”.

O centro

No mês de abril, a Paróquia de Santa Luzia concluiu a reforma do centro de pastoral, que recebeu reparos e nova pintura.

As instalações, formadas por salão de reuniões, salas de catequese, banheiros e cozinha, estão prontas para receber as atividades da comunidade, após o período de restrições da pandemia de Covid-19.

O local é catalizador das ações pastorais e sociais da comunidade, abrigando encontros de catequese e formação, reuniões, cursos e palestras.

Ali ainda ocorrem cursos de alfabetização, formação profissional e atividade de geração de renda para famílias carentes da comunidade.