Baririenses participam de evento no 7 de Setembro

Concentração ocorre na Praça da Matriz, com discursos, execução de hinos e carreata – Alcir Zago/Candeia

Baririenses vestindo camisetas amarela e segurando bandeiras do Brasil concentram-se na manhã desta terça-feira (7) na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz) para um evento relacionado à Independência do Brasil.

A organização do ato não foi feita de forma oficial, mas por um grupo de pessoas com ideais comuns.

Por volta das 9h30 o evento teve início com discursos e execução dos hinos Nacional e da Bandeira. Houve presença de peso de representantes do setor do agronegócio.

Pouco depois das 10h teve início carreta com motocicletas, veículos e máquinas agrícolas. Houve distribuição de pipoca e algodão-doce.

Nos discursos houve defesa do agronegócio, combate à corrupção, defesa da liberdade e independência entre os poderes.

Alguns temas defendidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, estavam estampados em faixas, como o voto impresso, cujo projeto foi rejeitado pela Câmara dos Deputados.

Outra faixa mencionava que o Supremo Tribunal Federal (STF) age de forma ditatorial.